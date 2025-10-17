Messenger va disparaître de ces appareils dès la fin de l’année

Meta abandonne Messenger sur Mac et Windows : une fermeture qui inquiète les utilisateurs.

C’est la fin d’une ère pour les utilisateurs de Messenger sur ordinateur. Meta a décidé de mettre fin à ses applications dédiées pour Mac et Windows, une annonce discrète mais lourde de conséquences pour des millions d’usagers habitués à échanger depuis leur bureau. Les jours de Messenger sur ordinateur sont comptés. Les utilisateurs verront bientôt apparaître une notification les informant qu’ils disposent de deux mois avant la fermeture définitive du service. L’application ne sera plus téléchargeable sur le Mac App Store, et cessera tout simplement de fonctionner.

À l’avenir, il faudra passer par Messenger.com ou Facebook.com pour continuer à discuter. Meta justifie cette décision par une volonté de concentrer ses efforts sur d’autres plateformes, notamment WhatsApp et Threads, lancé en Europe en 2023. En clair, Messenger sur PC et Mac n’est plus une priorité.

Le passage forcé au navigateur ne fait pas que des heureux. Beaucoup regrettent déjà les avantages de l’application dédiée : notifications discrètes, interface épurée et indépendante, moins de distractions. Sur le web, Messenger perd de son confort, entre onglets multiples et performances inégales.

Meta avertit toutefois ses utilisateurs : avant la suppression définitive, il faut activer le stockage sécurisé et définir un code PIN dans les paramètres de chiffrement. Sans cette précaution, l’historique des conversations pourrait être perdu à jamais. Aucune sauvegarde automatique n’est prévue, chacun doit donc agir avant la date limite.

Ce n’est pas la première fois que Messenger sur ordinateur déçoit. En 2024, Meta avait déjà tenté de remplacer l’application native par une version web progressive (PWA), jugée lente et instable. Face aux critiques, le groupe semble avoir préféré tout arrêter plutôt que de corriger le tir. Messenger gardait pourtant une différence notable avec WhatsApp : la possibilité de créer un compte avec une simple adresse e-mail, sans numéro de téléphone. Une option de plus en plus rare dans le monde des messageries.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox