Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC gratuits avec une pépite culte dans son genre

Amazon Prime Gaming ajoute cette semaine trois nouveaux jeux à son offre : un chef-d’œuvre du RPG post-apocalyptique, un roguelite horrifique à la japonaise, et un thriller psychologique glaçant. Trois expériences à récupérer gratuitement et à conserver indéfiniment.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’enrichir son catalogue Prime Gaming, inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Ces nouveaux titres resteront disponibles pendant au moins 33 jours, et une fois récupérés, ils demeureront jouables sans limite de temps. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG) vous replonge dans l’un des univers les plus emblématiques du jeu vidéo. Cette édition complète inclut tous les DLC majeurs — Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues et Lonesome Road — ainsi que les packs Courier’s Stash et Gun Runners’ Arsenal. Explorez le désert du Mojave, le barrage Hoover et le Strip de New Vegas dans un monde ravagé par les guerres de factions et les ambitions démesurées. Chaque choix a ses conséquences, chaque alliance son prix. Façonnez votre destinée dans cette suite culte de Fallout 3, où les armes, la ruse et la réputation décident de qui survivra à la fin.

Empty Shell (GOG) vous plonge dans un cauchemar industriel au cœur d’une installation abandonnée sur une île japonaise. Ce survival-horror roguelite combine exploration, gestion des ressources et tension constante. Chaque mort vous ramène dans la peau d’un nouveau volontaire, avec un équipement aléatoire et des niveaux générés de manière procédurale. Arpentez des couloirs sombres, découvrez les journaux des anciens employés et survivez à des créatures terrifiantes dans un labyrinthe de métal et de secrets enfouis depuis les années 1950.

True Fear: Forsaken Souls Part 1 (Epic Games Store) mêle habilement horreur psychologique et énigmes captivantes. En incarnant une jeune femme en quête de vérité sur la disparition de sa sœur, vous explorez une maison isolée aux secrets macabres. Entre cinématiques immersives, puzzles à résoudre et scènes d’objets cachés optionnelles, ce premier épisode d’une trilogie culte vous embarque dans un récit angoissant rempli de rebondissements. La version Collector inclut en bonus un niveau supplémentaire, des cinématiques inédites et un guide stratégique.

Pour récupérer ces trois jeux, rendez-vous sur GOG.com, copiez votre code depuis la page Prime Gaming, puis utilisez-le dans la section “Utiliser le code GOG” de votre compte pour ajouter le jeu à votre bibliothèque.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox