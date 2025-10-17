Les Freebox ne sont pas encore prêtes pour une norme exigée par Apple

Les utilisateurs de Mac qui sauvegardent leurs données sur une Freebox pourraient bientôt avoir une mauvaise surprise. Apple abandonne peu à peu son ancien système de partage de fichiers, et les Freebox ne sont pas encore prêtes pour le nouveau. Résultat : les sauvegardes Time Machine risquent de ne plus fonctionner correctement.

Depuis la mise à jour macOS 15.5, Apple a commencé à tourner la page d’une technologie historique : le protocole AFP, utilisé depuis des décennies pour transférer des fichiers ou sauvegarder un Mac via Time Machine. Le constructeur pousse désormais tout le monde vers SMB, un protocole plus moderne et largement adopté dans le monde informatique. En théorie, la transition devrait être fluide. En pratique, certains appareils ne suivent pas encore tout à fait le rythme, et c’est le cas des Freebox. Résultat : les utilisateurs risquent de rencontrer des erreurs, voire de ne plus pouvoir effectuer de sauvegardes automatiques de leur Mac sur leur box.

Un problème de compatibilité spécifique à macOS

Historiquement, les Freebox pouvaient servir de destination Time Machine via AFP,un autre norme, tout en proposant un support partiel de SMB. En théorie, elles devraient donc continuer à fonctionner avec les nouvelles exigences d’Apple. Mais dans la pratique, la version de SMB intégrée à Freebox OS ne prend pas en charge certains échanges de métadonnées propres à macOS, nécessaires pour les sauvegardes Time Machine.

Ce blocage provient du choix technologique de Free. L’opérateur utilise KSMBD, une implémentation de SMB adaptée aux environnements Linux et non soumise à la licence GPLv3, jugée trop contraignante pour les projets propriétaires. Or, cette version n’intègre pas encore les spécificités demandées par Apple pour Time Machine.

Il faudra nécessairement intervenir pour rendre les Freebox pleinement compatibles avec Time Machine en SMB, mais un ticket du bugtracker à ce sujet reste lettre ouverte depuis plus d’un an maintenant.

AFP reste fonctionnel… pour l’instant

En attendant, les utilisateurs peuvent toujours sauvegarder leur Mac via AFP, à condition de l’avoir déjà configuré. Le protocole reste intégré à macOS 26, mais il est désormais déprécié. Impossible toutefois de créer une nouvelle sauvegarde via AFP : seules les anciennes continuent de fonctionner, souvent avec quelques messages d’erreur.

Apple n’a pas encore indiqué quand AFP sera définitivement retiré. Il pourrait disparaître avec macOS 27… ou dès une mise à jour mineure de macOS 26. Pour les abonnés Free, le temps presse : il faudra que Freebox OS soit prêt à temps, sous peine de voir Time Machine devenir inutilisable sur leurs serveurs domestiques.

