Canal+ double la période de promotion sur ses offres avec engagement

Jusqu’au 19 novembre, les nouveaux abonnés aux offres Canal+, Ciné Séries, Pass Coupes d’Europe, Sport et La Totale bénéficient d’une promotion de 12 mois avec engagement de 24 mois.

Canal+ applique une évolution tarifaire pour ses nouveaux abonnés : la promo la première année passe de 6 à 12 mois sur l’ensemble des offres avec engagement de 24 mois, pour les souscriptions ouvertes du 16 octobre au 19 novembre 2025. Objectif : faire bénéficier d’un prix remisé pendant la moitié du contrat avant retour au tarif standard.

Dans le détail, les formules concernées affichent pendant un an : Canal+ à 19,99 €/mois (puis 24,99 €), Ciné Séries à 29,99 € (puis 34,99 €), Pass Coupes d’Europe à 29,99 € (puis 34,99 €), Sport à 34,99 € (puis 45,99 €) et La Totale à 59,99 € (puis 75,99 €).

Source : Edcom

