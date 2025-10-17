Totalement fibrés est de retour avec plein de nouveautés et d’annonces sur Free

Avec un peu de retard, votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” et de retour, en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube.

Après plusieurs mois d’absence en raison d’évolution techniques, TTFB est de retour pour vous présenter toute l’actualité de Free et des télécoms. Forcement, le sommaire est chargé avec toutes les infos de ces lancées par Free depuis la rentrée mais également plein d’annonce que nous a fait l’opérateur lors de la journée des communautés. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down, le chiffre de la semaine, et comme d’habitude notre Free Fight hebdomadaire. par ailleurs on inaugure l’arrivée de Monsieur Question, qui sera votre relais pour répondre à vos intérrogations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox