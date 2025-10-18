Migration des anciens abonnés Freebox Delta vers un serveur WiFi 6E, Free révèle pourquoi cela a pris autant de temps

Attendue depuis près de trois ans, la migration des Freebox Delta “Wi-Fi 5” vers le Server “Wi-Fi 6E” est ouverte depuis le mois dernier. Lors de la Journée des communautés Free, le 3 octobre, nous avons demandé à l’opérateur pourquoi l’opération avait été si longue.

Annoncée à la fin de l’été 2022, la possibilité pour les abonnés Freebox Delta en WiFi 5 de passer au serveur WiFi 6E est devenue finalement réalité le 25 septembre dernier. Mais pourquoi ce retard ? Le 3 octobre dernier, Free nous a expliqué avoir pris du temps pour mettre en place un système pensé pour limiter les incidents lors de l’échange et donc éviter les couacs et la frustration côté abonnés : « Il y avait beaucoup de façons que ça se passe mal, donc [cela] a pris du temps. On s’est demandé comment mettre en place un process particulier, qui évite le maximum de frustration, notamment pour éviter que des abonnés oublient leurs disques durs ou des modules lorsqu’ils rendent leur précédent modèle. On a par exemple préféré un échange à domicile, où l’abonné peut vérifier que son nouveau serveur fonctionne avant de rendre l’ancien. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox