C’est parti pour les migrations vers le WiFi 6E pour les abonnés Freebox Delta

Les abonnés Freebox Delta peuvent désormais migrer vers le serveur WiFi 6E

Nous vous annoncions hier la disponibilité imminente de la migration vers un serveur WiFi 6E pour les abonnés Freebox Delta qui disposent actuellement du Wifi 5, c’est désormais effectif. Pour en bénéficier il suffit de faire la demande depuis votre espace abonne dans la rubrique “ma Freebox” puis “gestion Freebox” et enfin cliquez sur “Commander un serveur WiFi 6E”

Les frais de migration indiqués par l’opérateur sont bien de 49€ comme initialement annoncé. La livraison se fera en relais colis et il vous sera proposé de choisir le relais qui vous arrange le plus.

Ce que le Wi-Fi 6E apporte aux abonnés Delta

Le passage au Wi-Fi 6E ajoute la bande 6 GHz, moins encombrée, pour des connexions plus stables et fluides quand de nombreux appareils sont connectés. À la clé : une latence réduite, moins d’interférences et des débits théoriques pouvant atteindre jusqu’à 2,5 Gb/s (équipement compatible requis). Idéal pour les foyers très connectés (streaming 4K, cloud gaming, domotique…).

