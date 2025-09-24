Après 3 ans d’attente, les anciens abonnés Freebox Delta vont pouvoir jouir d’un serveur WiFi 6E, lancement imminent

Annoncé de longue date et attendu depuis l’été 2022, l’échange du Server Freebox Delta (Wi-Fi 5) vers la version Wi-Fi 6E refait surface concrètement : une nouvelle rubrique vient d’apparaître dans l’Espace Abonné des clients Delta.

Free tient (enfin) parole : l’échange vers le Server Freebox Delta Wi-Fi 6E s’affiche dans l’Espace Abonné d’abonnés Freebox Delta en WiFi 5. Dans la rubrique Ma Freebox et Gestion Freebox, une catégorie « Commander un Server Delta Wi-Fi 6E » est désormais visible. En face, un visuel du Server Delta s’affiche, accompagné d’un message clair : « Cette fonctionnalité sera prochainement disponible ! ». En novembre 2024, nous écrivions que Free allait enfin permettre cette possibilité ; l’opérateur confirme à présent, dans l’interface, l’arrivée imminente de l’option.

Ce que le Wi-Fi 6E apporte aux abonnés Delta

Le passage au Wi-Fi 6E ajoute la bande 6 GHz, moins encombrée, pour des connexions plus stables et fluides quand de nombreux appareils sont connectés. À la clé : une latence réduite, moins d’interférences et des débits théoriques pouvant atteindre jusqu’à 2,5 Gb/s (équipement compatible requis). Idéal pour les foyers très connectés (streaming 4K, cloud gaming, domotique…). Côté prix, Free n’indique pas encore le tarif dans l’interface. Lorsqu’il avait été évoqué en 2022, 49 € étaient cités pour l’échange. Ce montant reste à confirmer au lancement effectif.

Source : merci à Jérôme

