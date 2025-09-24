La 6G commence à se peaufiner, un géant des télécoms s’allie avec Nokia, Ericsson pour préparer le futur

Bien que la 6G ne soit attendue qu’à l’horizon 2030, Verizon prend les devants en lançant un forum d’innovation avec Nokia, Ericsson, Qualcomm ou encore Meta, afin d’imaginer dès aujourd’hui les futurs usages et technologies de cette nouvelle génération mobile.

Alors que la 6G ne devrait voir le jour qu’à la fin de la décennie, les grands acteurs des télécoms commencent déjà à préparer le terrain. L’opérateur américain Verizon vient de lancer un « 6G Innovation Forum », réunissant des partenaires stratégiques comme Nokia, Ericsson, Samsung, Qualcomm et même Meta, afin de dessiner les contours de la prochaine génération mobile.

L’objectif de ce forum est double : définir les usages futurs de la 6G et développer les technologies qui rendront cette évolution possible. Verizon souhaite bâtir un écosystème ouvert et résilient, capable d’exploiter de nouvelles bandes de spectre et d’accompagner les travaux de normalisation menés par le 3GPP.

Au cœur des discussions : l’intelligence artificielle, la cartographie en temps réel, la détection du trafic routier ou encore des débits de plusieurs centaines de gigabits avec une latence inférieure à la milliseconde, selon les projections d’Ericsson. Verizon voit également plus loin, avec deux grands rendez-vous déjà identifiés comme vitrines pour la 6G : la Coupe du Monde de football en 2026 organisée en Amérique du Nord et surtout les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, où l’opérateur a implanté un laboratoire dédié.

« La 5G Advanced pose les bases de l’avenir de la 6G. Qu’il s’agisse d’objets connectés, d’expériences liées à l’IA ou de cas d’usage encore inimaginables, nous construisons déjà le réseau de la prochaine ère », a déclaré Joe Russo, vice-président exécutif de Verizon. Avec cette initiative, l’opérateur entend répéter le scénario de la 5G, où il avait été le premier à déployer la technologie, et conserver une longueur d’avance dans la course mondiale vers la 6G.

