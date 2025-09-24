Clin d’oeil : Orange lance la Livebox 6S avec un nouveau design, mais pas en France

En Espagne, le groupe MásOrange dégaine un nouveau routeur grand public baptisé Livebox 6S. Positionné comme une évolution de la Livebox 6, mais en-dessous de la Livebox 7, ce modèle mise sur le Wi-Fi 6, une ONT GPON intégrée et quelques changements de design… la box semble réservée au marché ibérique.

Si Orange a lancé l’année dernière sa nouvelle Livebox 7 WiFi 7 et sa Livebox S WiFi 7 pour remplacer la version 5, de l’autre côté des Pyrénées, l’opérateur historique français ne loge pas exactement ses box à la même enseigne.

Il commence à proposer un nouveau serveur, économe et simple à déployer, suffisant pour des accès fibre jusqu’à 2 Gb/s, sans les coûts ni la complexité d’un modèle « premium ». Place ainsi à la Livebox 6S qui intègre processeur ARM Cortex-A53 quad-core 1,3 GHz, Wi-Fi 6 double bande (2,4 GHz/5 GHz) avec OFDMA, MU-MIMO et WPA3, ONT GPON intégrée (jusqu’à 2,5 Gb/s en débit descendant et 1,25 Gb/s en montant), quatre ports LAN Gigabit et un port FXS (RJ-11) pour la téléphonie.

Pensée comme une évolution de la Livebox 6, ce serveur voit malgré tout son port USB disparaître, la bande 2,4 GHz passe de 3×3 à 2×2. Vous l’avez compris, la 6S ne vise donc pas la surenchère, mais la sobriété fonctionnelle

Orange n’a pas encore détaillé précisément quels clients recevront la 6S ni sur quelles offres. La distribution se ferait progressivement, et pourrait aussi concerner Jazztel et Simyo, autres marques de MásOrange. À noter que des pages d’aide officielles pour Livebox 6S sont déjà en ligne chez Orange Espagne et Jazztel, confirmant le lancement. La 6S espagnole se positionne donc comme un palier intermédiaire local, sans équivalent direct dans le line-up français actuel, la Livebox S proposant elle un meilleur WiFi dans l’Hexagone.

Source : Orange

