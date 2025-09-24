Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free Mobile rattrape son retard, une connexion instantanée pour les abonnés Freebox, la Freebox Révolution s’enrichit…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

23 septembre 2003 : Free inclut un modem USB et Ethernet dans ses offres

Free annonçait la mise à disposition de tous ses nouveaux clients ADSL et pendant toute la durée de souscription un modem USB et Ethernet. Il était alors le seul FAI à mettre gracieusement à disposition de ses clients ADSL un modem USB/Ethernet. Le modèle proposé à partir du 23 septembre 2003 était le Sagem Combo 908 dans les zones non dégroupées et Freebox dans les zones dégroupées. A l’époque, Free était le seul fournisseur à mettre un tel équipement à disposition de ses abonnés sans frais.

Voici à quoi ressemblait le modem à l’époque.

23 septembre 2015 : Free lance son service pour bloquer les appels non-sollicités

Un changement qui permet aux abonnés Freebox d’être un peu plus tranquille. Avant le 23 septembre 2015, les abonnés fixe de l’opérateur de Xavier Niel devaient saisir manuellement chaque numéro considéré comme étant indésirable. Free lançait ainsi il y a 10 ans son “Filtre anti appels non sollicités”, qui permet encore aujourd’hui de rejeter automatiquement les appels non sollicités via une liste gérée directement par Free. Il est toujours possible d’activer ou de désactiver cette option depuis son espace abonné.

24 septembre 2019 : Free lance sa box 4G+

“Ne surfez plus au ralenti avec la Box 4G+”. À la surprise générale et visiblement dans le but de se conformer à son obligation de proposer une offre 4G fixe seule, Free commercialisait le 24 septembre 2019 sa box 4G+, développée par Huawei. Une offre sans engagement à 29,99€/mois, satisfait ou remboursé. L’appareil a ensuite été utilisé par Free Proxi pour fournir une solution d’internet d’urgence pour les abonnés Freebox, avant d’être remplacé récemment par un outil directement estampillé Free.

26 septembre 2012 : La Neuf box devient officiellement La Box de SFR

Les rumeurs allaient bon train, mais l’officialisation a désormais été faite. Les offres Neufbox ont été transformées en Box de SFR le 26 septembre 2012. Les offres ADSL et Fibre sont donc arrivées sous la forme de 3 offres, avec la Box de SFR en zone dégroupée , celle en zone non-dégroupée et la Box de SFR en zone fibrée.

27 septembre 2016 : Canalsat inclus dans l’offre Freebox Révolution

Free lançait le 27 septembre 2016 une nouvelle offre devenue emblématique : le Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama et l’application myCANAL incluse pour 39,99 euros/mois. Elle est d’ailleurs toujours proposée sur la box mythique de Free à ce jour.

L’offre comprenait à l’époque l’accès à 50 chaînes dont 25 exclusives. Les abonnés qui souhaitaient conserver leur offre précédente continuaient de payer le même tarif soit 37,97 euros/mois. A noter que Free est devenu le seul opérateur à proposer ce bouquet qui s’est tout de même étoffé avec le temps et qui est également inclus pour la Freebox Delta.

27 septembre 2023 : Free Mobile dépasse SFR

Le 27 septembre 2023, Free Mobile a franchi une étape majeure dans le déploiement de la 4G en France en dépassant pour la première fois SFR en nombre de sites 4G ouverts commercialement, avec 24 697 supports contre 24 663 pour SFR. Malgré ce rattrapage historique, Orange reste largement en tête avec 29 835 sites, tandis que Bouygues Telecom en compte 25 568. Cette progression s’inscrit dans le cadre du New Deal, qui vise à généraliser la 4G sur tout le territoire, y compris sur les anciens sites 3G, et à améliorer la couverture des axes routiers et ferroviaires. Au 30 juin 2023, Free Mobile couvre 99,3 % des axes routiers prioritaires et 97,7 % des voies ferrées régionales, rejoignant presque ses concurrents sur ces réseaux stratégiques, tandis que seulement 639 sites en France restent encore non compatibles 4G.

28 septembre 2009 : une connexion instantanée !

À partir du 28 septembre 2009, les nouveaux abonnés Free n’avaient plus à attendre que leur ligne soit activée et de recevoir la Freebox pour bénéficier d’un accès Internet. Dès la validation de l’inscription, Free annonçait qu’il envoyait immédiatement des identifiants Free Wifi afin de pouvoir se connecter à Internet. Les identifiants étaient adressés par SMS sur le numéro de téléphone mobile communiqué lors de l’inscription. Pratique pour patienter !

28 septembre 2022 : Free lance son application de gestion d’espace abonné

Après des tests en alpha et en bêta, Free lançait son application “Freebox – Mon Espace Abonné” le 28 septembre 2022. Elle permettait au lancement de gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone, mais aussi vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore partager et accéder à leurs codes Wi-Fi. Depuis, elle a bien évolué en accueillant notamment l’espace abonné des clients Free Mobile et a été renommée Free.

28 septembre 2023 : Free lance une nouvelle fonctionnalité sur ses Freebox

Le 28 septembre 2023, Free a annoncé que les abonnés Freebox en fibre optique pouvaient enfin bénéficier de la fonctionnalité Reverse DNS, très attendue depuis 2019. Cette fonctionnalité permet d’associer un nom de domaine à une adresse IP, à l’inverse du DNS classique, et facilite des usages avancés comme l’hébergement de serveurs web ou mail, ou l’accès à distance via SSH, sous réserve de compétences techniques. Après des années d’attente liées à la complexité réseau et aux contraintes matérielles, la fonctionnalité est désormais opérationnelle pour les connexions en IPv4 sur la fibre, tandis que le support IPv6 reste encore indisponible. Les premiers retours des abonnés indiquent un fonctionnement correct et stable.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox