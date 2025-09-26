Altitude lorgnerait le rachat des réseaux fibre de SFR mais aussi de l’entité SFR Business malgré un bras de fer en justice

Endetté à hauteur de 3,26 milliards d’euros et en pleine bataille juridique face à la filiale d’Altice, l’opérateur d’infrastructures français, Altitude, serait malgré tout intéressé par deux actifs de SFR, sa fibre et son activité Business.

Qui pour mettre sur la table les 10 milliards d’euros tant espérés par Patrick Drahi pour s’emparer de XpFibre? Après un ultime feu vert judiciaire validant la restructuration d’Altice France, Altice a remis en vente XpFibre. Si des fonds d’investissement comme KKR, GIP, Ardian, et IFM ont déjà manifesté leur intérêt, un nouvel acteur serait prêt à entrer en lice.

Selon les informations de L’Informé, Altitude, n°3 français de la fibre, étudierait le rachat d’actifs clés de SFR : les réseaux FTTH en zones denses et peu denses, dont XpFibre (détenu à 50,01 % par SFR), ainsi que SFR Business (tout comme Free et Bouygues Telecom). Cette offensive intervient alors que SFR doit sceller, d’ici au 1er octobre 2025, un accord de restructuration de dette (prise de 45 % du capital par les créanciers contre 8,6 milliards d’euros d’allègement), et que l’option d’un partage entre Orange, Free et Bouygues tarde. D’éventuelles exigences de l’antitrust pourraient ouvrir une fenêtre à Altitude, qui cherche à lever des fonds pour se positionner.

Le dossier est toutefois plombé par un contentieux opposant Altitude à SFR depuis 2023, lié aux cessions imposées après le rachat de Covage : Altitude réclame 336 millions d’euros pour manquements contractuels présumés. Une décision n’est pas attendue avant l’automne 2026, un aléa qui pèse sur XpFibre et tout repreneur. XpFibre juge ces actions « totalement infondées » et « manifestement irrecevables ». Côté chiffres, Altitude (groupe familial Rivière) a réalisé l’an dernier 817 millions d’euros de chiffre d’affaires (+13 %), pour près de 3 millions d’euros de bénéfice net et 3,26 milliards d’euros de dettes financières brutes ; l’opérateur revendique 13 millions de foyers raccordables et 1,6 million d’entreprises clientes.

