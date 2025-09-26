Destructions de pylônes d’Orange, SFR et Bouygues Telecom : des saboteurs risquent jusqu’à 6 ans de prison

Quatorze prévenus sont actuellement jugés pour avoir détruit neuf pylônes, le parquet réclame des sanctions impressionnantes.

Le tribunal correctionnel de Mulhouse a examiné jeudi le dossier de 14 personnes liées au mouvement des Gilets jaunes, poursuivies pour avoir incendié neuf pylônes téléphoniques dans le Haut-Rhin entre janvier 2019 et janvier 2020. Les faits, qui ont entraîné des dommages évalués entre cinq et neuf millions d’euros, avaient provoqué d’importantes perturbations sur les réseaux SFR, Bouygues Telecom et Orange, tous constitués parties civiles.

Âgés de 26 à 68 ans, les douze hommes et deux femmes comparaissaient pour “destruction du bien d’autrui par moyen dangereux” et “participation à une association de malfaiteurs”. Tous ont reconnu leur implication, tout en minimisant l’existence d’une organisation structurée. L’enquête a pourtant mis en lumière l’existence de meneurs, certains revendiquant un passé militaire, et un partage précis des rôles : guetteurs, chauffeurs, logisticiens ou suiveurs.

Selon l’un des prévenus, c’est lors de réunions que le projet de s’en prendre aux infrastructures de téléphonie a émergé, avec l’idée de “créer une résonance au plus haut niveau de l’État”. Le parquet a souligné la gravité potentielle de ces actions, qui pouvaient priver la population d’un accès aux communications en cas d’urgence.

Le représentant du ministère public, Jean-François Assal, a requis des peines allant jusqu’à six ans d’emprisonnement, dont cinq avec sursis probatoire, ainsi que des amendes et des peines aménageables pour la majorité des prévenus. Une peine plus lourde, quatre ans de prison dont trois avec sursis probatoire et un mandat de dépôt différé, a été demandée contre le propriétaire de la grange où le groupe se réunissait. Le verdict est attendu le 3 novembre.

Source : AFP

