4G partout et pour tous : les opérateurs l’ont fait, les sites non équipés se comptent sur les doigts de 10 mains

Dans sa nouvelle publication trimestrielle arrêtée au 30 juin 2025, le régulateur des télécoms affine ses cartes, ouvre de nouveaux jeux de données et dresse un bilan très favorable : la 4G est désormais généralisée sur presque tous les sites, la 5G poursuit sa montée en puissance et le New Deal mobile continue d’avancer. Où en est le New Deal et le dispositif de couverture ciblée en France ? Bonne nouvelle selon l’Arcep, la 4G est quasi généralisée : il ne reste que quelques dizaines de sites à migrer chez les opérateurs pour atteindre le 100% de supports équipés. Dans le détail, Free Mobile compte 34 sites non 4G sur un total de 28 954 sites, alors que Orange doit encore équipés 49 sites sur les 31 936 dont il dispose. SFR, lui, n’a plus qu’à intégrer la 4G sur 29 sites contre 40 pour Bouygues Telecom Le dispositif de couverture ciblée affiche quant à lui 3 805 sites en service (sur 5 122 arrêtés) ; 311 sont en attente de déploiement, 319 doivent être allumés sous 6 mois, et 687 sous 6 à 24 mois. Côté 4G Fixe, 818 sites sont opérationnels. Un document de suivi détaille par ailleurs les indicateurs région par région.

Axes de transport : la 4G frôle les 100 %

La couverture des axes routiers prioritaires atteint ~99–100 % selon les opérateurs (jusqu’à 99,9 % pour Bouygues Telecom et SFR). Sur le réseau ferré régional, Orange culmine à 99,5 %, SFR à 99,4 %, Bouygues à 99,2 % et Free à 98,0 %.S’agissant du déploiement de la 5G, au 30 juin 2025, l’Arcep dénombre enviropn 66 000 sites 5G en métropole, dont 41 000 de plus sur la bande cœur 3,5 GHz. Nouveauté utile aux analyses locales : des données départementales 5G rejoignent les cartes départementales, aux côtés des sites 240 Mbit/s. Les cartes départementales (voix/SMS et 4G en intérieur, axes routiers et ferrés, avancement couverture ciblée) seront mises à jour dans les prochains jours avec les volets 5G et 240 Mbit/s.

« Mon réseau mobile » s’étoffe, l’Outre-mer mieux couvert

L’outil Mon réseau mobile mobile récemment relooké et enrichi, permet aux utilisateurs de connaître la couverture et la qualité des services de chaque opérateur mobile sur le territoire. Les cartes et taux de couverture 2G/3G/4G à plusieurs niveaux, ainsi que la localisation des sites 5G ouverts commercialement et les données de crowdsourcing sont ainsi mis à jour, en métropole comme en Outre-mer avec, cette fois, l’intégration de Mayotte. Les points de mesures QoS 2025 en Antilles-Guyane sont désormais également consultables, et l’ensemble des données est disponible en open data.