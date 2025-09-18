Vente de XpFibre relancée : Patrick Drahi et Altice espèreraient en tirer 10 milliards d’euros

Selon le Financial Times, la maison-mère de SFR a rouvert le processus de vente d’un actif important, le réseau FTTH de sa filiale XpFibre.

Après le feu vert judiciaire du 11 septembre validant la restructuration d’Altice France, Patrick Drahi remet en vente XpFibre. Le processus, piloté par Lazard et BNP Paribas, attirerait KKR, GIP, Ardian, IFM et la Caisse (ex-CDPQ). Les candidats visent plutôt 7 à 8 milliards d’euros, quand le vendeur espère 10 milliards d’euros.

Le groupe de Patrick Drahi a déjà tenté une cession qui avait capoté sur la valorisation ; la consolidation du plan de dette permet désormais de relancer la vente sans flécher automatiquement le produit vers les créanciers, indique le Financial Times.

Atout majeur de l’actif : XpFibre revendique plus de 7 millions de prises sur près d’un quart du territoire en logements éligibles, avec 3,8 millions d’usagers. De quoi séduire les fonds d’infrastructures déjà au capital (OMERS, Allianz, AXA IM) et d’éventuels nouveaux entrants.

En toile de fond, certains investisseurs scrutent aussi une éventuelle opération sur SFR : plusieurs scénarios de partage d’actifs sont régulièrement évoqués autour d’Orange, Bouygues Telecom et Free. Fin mai, nous rapportions déjà l’ouverture d’un processus visant la cession de 50,01 % d’XpFibre autour d’une valorisation d’environ 8 Md€ dette incluse. La relance actuelle s’inscrit dans cette continuité, avec un écart de prix toujours au cœur des discussions.

Source : Les Echos

