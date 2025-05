La vente de la fibre de SFR a commencé, plusieurs acheteurs et 8 milliards d’euros espérés

La vente de XPFibre, filiale d’Altice et gestionnaire du réseau fibre de SFR, semble lancée. Une opération stratégique visant à alléger la dette colossale du groupe de Patrick Drahi, alors que la cession de SFR se profile également. Plusieurs fonds d’investissement sont déjà sur les rangs.

Patrick Drahi tourne la page télécoms en France. En parallèle de sa volonté de céder SFR, Altice engage d’abord la vente de XPFibre, sa filiale dédiée aux infrastructures fibre optique. D’après La Lettre de l’Expansion, 50,01 % du capital que le groupe détient est mis sur le marché, avec une valorisation totale estimée autour de 8 milliards d’euros, dette comprise.

La banque Lazard piloterait cette opération sensible, sous la houlette de Vincent Le Stradic, associé-gérant et spécialiste du secteur télécom. Le processus prévoit la réception des offres fermes d’ici fin juillet.

XPFibre commercialise et assure la maintenance de plus 7 millions de prises FTTH. Un atout stratégique doublé d’un contrat solide avec SFR, qui attise les convoitises. Trois prétendants de poids seraient en pôle position, à savoir KKR, le géant américain qui a récemment acquis le réseau fibre de Telecom Italia, GIP (Global Infrastructure Partners), aujourd’hui dans le giron de BlackRock et Ardian Infrastructures, un fonds français.

Si Patrick Drahi cède la majorité, il faudra compter avec les actionnaires minoritaires déjà présents dans XPFibre : OMERS (Canada), Allianz et Axa IM, qui possèdent ensemble 49,99 % du capital. L’acquéreur devra donc composer avec ce trio influent pour prendre les rênes de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox