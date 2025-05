Free boostera sa 4G/5G dans 30 festivals et grands événements cet été avec une “solution forte capacité”

Free dévoile son dispositif de connexion renforcée cet été dans les grands festivals français. Grâce à ses camions et remorques antenne, l’opérateur permettra à quatre fois plus d’abonnés de se connecter à son réseau 4G et 5G.

“Solidays, We Love Green, Garorock, Rock en Seine et bien d’autres : cet été, Free accompagne de nouveau ses abonnés dans les plus grands festivals de l’Hexagone en déployant une couverture 4G/5G renforcée pour une expérience mobile optimale. Les abonnés Free pourront ainsi partager leurs vidéos et photos en toute fluidité et profiter au maximum de la générosité de leur forfait mobile Free”, annonce Free ce mardi 27 mai.

Si depuis plusieurs années, l’opérateur a pour habitude de renforcer sa connexion mobile lors de grands rassemblements, comme les festivals de musique ou les événements sportifs, il déploiera une fois de plus des stations mobiles autonomes et temporaires de forte capacité “sur une trentaine de festivals et d’événements majeurs partout en France tout au long de l’été 2025 grâce à ce dispositif de couverture spécifique”, indique t-il. Des stations mobiles autonomes permettant quatre fois plus de connexions

L’objectif est de permettre à ses abonnés de rester connecter dans les meilleures conditions, même au coeur d’une foule de plusieurs milliers de personnes, là où le réseau mobile est très fortement sollicité. “La forte densité de population, l’explosion du trafic data, ou encore l’éloignement géographique de certains sites peuvent altérer la qualité de service”, ajoute Free.

Pour offrir une couverture 4G/5G optimale dans ces environnements exigeants, l’opérateur dispose de camions antenne et de remorques antenne : “Sur des mâts pouvant aller jusqu’à 20 mètres de hauteur, ces stations mobiles autonomes intègrent des solutions radio avec un signal adapté au besoin : solution standard type macro outdoor ou solution forte capacité. Cette année, la solution forte capacité sera déployée sur 90% des festivals couverts par Free. Avec 6 secteurs radio 4G installés sur la même antenne, elle permet à 4 fois plus d’utilisateurs de se connecter au site radio par rapport à un site standard macro outdoor.”

Ces sites provisoires ont été conçus par les équipes Free qui assurent également leur installation de bout en bout : de l’ingénierie à la mise en service du site, jusqu’à l’optimisation du réseau. “Nos équipes techniques sont ainsi capables d’installer, raccorder, allumer et ajuster un site mobile en moins de 48 heures, même dans les contextes les plus complexes”, se félicite l’opérateur.

