Roland-Garros : une exclusivité sur Prime Video, accessible gratuitement ou incluse pour certains abonnés Freebox

Prime Video diffuse une fois de plus les sessions de soirée de Roland-Garros depuis le 25 mai. Comme chaque année, les abonnés Freebox Ultra en profitent sans surcoût alors que les clients Freebox Pop et Ultra Essentiel peuvent y accéder sans rien débourser s’ils activent la nouvelle offre de Free : Amazon Prime offert pendant 3 mois.

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de tennis : les “night sessions” de Roland-Garros, organisées chaque soir à 20h30 sur le court Philippe-Chatrier, sont de retour. Et une nouvelle fois, Prime Video en détient les droits exclusifs pour l’intégralité de ces 11 soirées, du 25 mai au 4 juin 2025. Ces sessions proposeront les plus belles affiches de la journée, avec les stars du circuit ATP et WTA sous les projecteurs de la porte d’Auteuil.

En complément, à partir du 5 juin, la plateforme diffusera également les demi-finales et finales des tableaux simples et doubles, hommes, femmes et mixte. Ces droits exclusifs, partagés avec France Télévisions, couvrent l’édition 2025 mais aussi celles jusqu’en 2027.

Un dispositif de qualité

Pour accompagner cette couverture événementielle, Prime Video déploie un plateau animé par Jo-Wilfried Tsonga, entouré d’experts comme Marion Bartoli, Fabrice Santoro, Tatiana Golovin ou encore Lucas Pouille. Les commentaires seront assurés par Frédéric Verdier et Camille Pin, tandis que Thibault Le Rol guidera les téléspectateurs à travers les moments forts du tournoi. Les matchs seront disponibles en direct et en replay dans les 15 minutes suivant leur fin. Prime Video proposera également une piste audio “ambiance du stade”, sans commentaires, pour une immersion totale.

Inclus avec Freebox Ultra, offert sur Pop et Ultra Essentiel

Pour les abonnés Free, Prime Video est inclus avec la Freebox Ultra, et offert pendant 3 mois pour les abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel. L’accès est simplifié via la chaîne 131 du Player Freebox ou depuis l’Espace Abonné, dans la rubrique “Gérer mon compte Amazon Prime”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox