Free Mobile, Sosh, Red by SFR et B&YOU : c’est la guerre sur les forfaits à moins de 5€

Après le lancement de la nouvelle offre Veepee de Free Mobile, la concurrence a très vite répliqué, proposant des solutions similaires dans leur catalogue d’offre.

4€ ou 5€ pour un forfait mobile avec assez de data pour un usage moyen, c’est semble-t-il le marché du moment pour tenter de recruter davantage sur le marché du mobile. Alors que le premier trimestre a été bien plus calme que d’habitude en termes de recrutements, tant pour Free Mobile que pour SFR ou Orange, l’opérateur a lancé mardi dernier sa nouvelle offre Veepee à 3.99€/mois pour 20 Go de data sur le site d’e-commerce bien connu, et depuis, les marque low-cost des concurrents ont toutes revu leur catalogue pour proposer une réponse.

Bouygues Telecom a été le premier, en lançant un forfait similaire à celui de Free en fin de semaine, avec la même data en France pour le même prix, avec comme différence l’enveloppe de data à l’étranger, légèrement plus élevée que celle de son concurrent : 14 Go chez Bouygues contre 10 chez Free Mobile. Son forfait 40 Go à 5.99€, qui était déjà proposé avant le lancement de la Veepee reste disponible. Sosh a lui aussi lancé un forfait identique à l’offre Veepee, cette fois en tout point, alors qu’il proposait auparavant une offre à 40 Go pour 5.99€/mois.

Quant à Red by SFR, l’opérateur est resté sur la même gamme de prix avec une offre à 4.99€/mois, mais a enrichi sa proposition en proposant désormais 50 Go contre 30 auparavant. Si ces forfaits ne sont clairement pas les plus profitables d’un point de vue strictement financier pour les opérateurs, ils ont avant tout pour intérêt de tenter d’attirer les clients de la concurrence. D’autant que chacun d’entre eux répond globalement à un usage assez classique de la téléphonie mobile avec un prix raisonnable, l’usage data moyen des Français ne dépassant pas les 20 Go.

