Oqee by Free annonce la disponibilité de Canal+ en Live sur son application Android pour les abonnés Freebox Ultra

Oqee by Free élargit son offre en mobilité : Canal+ La Chaîne est désormais accessible en direct sur Android pour les abonnés Freebox Ultra.

Oqee by Free poursuit le déploiement de ses nouveautés. Après l’arrivée récente de Canal+ en direct sur iOS, l’application annonce désormais la disponibilité de la chaîne principale Canal+ sur Android pour les abonnés Freebox Ultra. La disponibilité a été confirmée via le compte officiel X d’Oqee.

Cette nouveauté concerne exclusivement Canal+ La Chaîne en Live (canal 40), accessible en direct depuis l’application Oqee sur smartphone et tablette. Les autres chaînes thématiques du groupe, qui apparaissent bien dans la zapliste de l’application (du canal 41 au 49), ne sont pour l’instant pas disponibles en mobilité. Free a confirmé qu’il s’agit d’emplacements visibles mais inactifs, quel que soit le type d’abonnement Canal+ détenu. Les chaînes comme Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Canal+ Cinéma(s), Canal+ Box-Office ou encore Canal+ Kids restent réservées à la consultation via le player Freebox.

À ce stade, l’accès à Canal+ en mobilité via Oqee est réservé aux seuls abonnés Freebox Ultra. Ni Free ni Canal+ n’ont précisé si une extension à d’autres offres ou aux chaînes thématiques est envisagée dans le futur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox