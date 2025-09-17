Abonnés Freebox avec Apple TV : Liquid Glass et bien d’autres nouveautés débarquent avec tvOS 26

Apple déploie tvOS 26 sur ses boîtiers Apple TV. Cette nouvelle version introduit une interface inédite baptisée Liquid Glass, ainsi que plusieurs fonctionnalités attendues comme la gestion simplifiée des profils, l’utilisation d’enceintes AirPlay par défaut ou encore des améliorations pour FaceTime et Apple Music.

Disponible en guise de boîtier TV principal pour les abonnés Freebox Pop et Delta ou en multi-TV, l’Apple TV se met à jour avec tvOS 26 . Après plusieurs semaines de tests bêta et une release candidate, la mise à jour est désormais proposée en téléchargement avec le build 23J353.

Cette nouvelle version est disponible sur les modèles suivants :

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1re génération, 2017)

Apple TV 4K (2e génération, 2021)

Apple TV 4K (3e génération, 2022)

À noter toutefois que certaines fonctions, notamment la nouvelle interface, nécessitent un modèle récent.

Une nouvelle interface : Liquid Glass

Le principal changement visuel de tvOS 26 est l’arrivée de l’interface Liquid Glass. Inspirée de visionOS et de l’Apple Vision Pro, elle introduit des effets de transparence et de réfraction qui s’adaptent dynamiquement au contenu affiché. L’idée est de rendre l’expérience plus immersive tout en gardant l’image au premier plan, y compris lors de la consultation des menus ou du centre de contrôle. Cette nouveauté est réservée aux Apple TV 4K de 2e génération et ultérieures. Les modèles plus anciens conservent l’interface actuelle.

En plus du design revisité, Apple apporte plusieurs améliorations pratiques :

Enceintes AirPlay permanentes : il est désormais possible de définir n’importe quelle enceinte compatible AirPlay (Sonos, Bang & Olufsen, LG, etc.) comme sortie audio par défaut, et non plus seulement les HomePod.

Connexion simplifiée : grâce à une nouvelle API, l’identification sur les applications de streaming est automatique si vous êtes déjà connecté depuis un autre appareil Apple (iPhone, iPad…).

Profils mieux intégrés : l’Apple TV peut désormais afficher l’écran de sélection de profil dès sa sortie de veille, pour accéder immédiatement à ses recommandations personnalisées et playlists.

FaceTime enrichi : apparition des fiches contacts personnalisées, extension des sous-titres en direct à de nouvelles langues (dont le français), et affichage des notifications d’appel sur le profil actif.

Karaoké avec Apple Music : un iPhone (à partir de l’iPhone 11) peut servir de micro pour amplifier la voix lors des sessions de chant sur Apple TV 4K.

Nouveaux économiseurs d’écran : ajout de nouvelles vues aériennes, avec la possibilité de filtrer les catégories (paysages urbains, océans, vues spatiales…).

Comme toujours, tvOS 26 est disponible gratuitement. L’installation se fait depuis les Réglages > Système > Mises à jour logicielles de l’Apple TV.

