Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free vient changer la connexion internet à la maison, Free Mobile innove…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

18 septembre 2002 : Free présente sa première offre Freebox

Il y a 23 ans donc, la toute première Freebox était lancée par le tout jeune opérateur de Xavier Niel. Le trublion des télécoms présentait le 18 septembre 2002 une offre ayant pour ambition de révolutionner le marché , à 29.99€ TTC comprise par mois pour un accès à l’ADSL. D’ailleurs, Free n’hésitait pas à comparer ses prix à la concurrence de l’époque avec un tableau qui récapitulait l’économie que son offre apportait. Le pari a d’ailleurs été réussi, puisque la Freebox a bel et bien transformé le paysage des télécoms depuis.

18 septembre 2008 : Free permet d’accéder à la télé sur plusieurs postes

Free lançait le Multi-TV sur sa Freebox le 18 septembre 2008. En somme, le service permet simplement de pouvoir regarder des programmes différents en qualité numérique sur plusieurs postes de télévision, une nouveauté à l’époque. Les Freenautes avaient deux options : une première était d’accéder à la TNT compatible en intégrant un tuner TNT pour 4.99€ par mois, la seconde était juste de disposer d’un deuxième player (appelé à l’époque magnétoscope numérique) pour 9.99€ par mois.

20 septembre 2007 : le service de SVOD de Free s’enrichit des films Disney

Free Home Video, l’offre de vidéo à la demande par abonnement de Free, s’est vue ajouter un catalogue fourni de la part de Disney. L’offre, lancée en juin 2007, permettait pour 5.99€ par mois un accès illimité à des films et des séries renouvelés toutes les semaines. Ainsi, des films comme Armageddon, Pirates des Caraïbes mais aussi Pretty Woman, Les 101 Dalmatiens ou même Mary Poppins ont débarqué chez les abonnés Freebox. Le service s’est depuis arrêté.

Pour ceux n’ayant pas connu, voici à quoi ressemblait la SVOD de Free 18 ans auparavant

20 septembre 2022 : Free Mobile lance une option pour son forfait à 2€

Une toute nouvelle invention de Free pour recruter des abonnés sur un segment qu’il avait jusque là délaissé : le 20 septembre 2022, l’opérateur lançait son booster pour son offre à 2€. Le concept est simple : les abonnés au forfait emblématique de Free ont désormais l’opportunité de choisir une option ajoutant de la data, des appels illimités etc à leur offre, sans engagement et moyennant un coût supplémentaire. De quoi concilier la volonté de recruter avec la promesse de ne pas augmenter ses prix. Les boosters ont régulièrement évolué depuis le premier lancé, qui proposait 1Go de data et les appels illimités pour 4.99€/mois.

21 septembre 2020 : Iliad rachète Play en Pologne

La success-story d’Iliad en Europe continue. Alors qu’on ne s’attendait pas forcément à une annonce en ce sens, l’opérateur présentait le 21 septembre 2020 une offre publique de rachat de Play. Iliad s’est ainsi emparé du leader du marché mobile polonais et de ses 15 millions d’abonnés. L’opération sera confirmée quelques mois après. L’implantation de la maison-mère de Free en Pologne a continué ensuite avec notamment le rachat d’un câblo-opérateur en début 2022.

