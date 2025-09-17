Free met les choses au clair sur le lancement de Canal+ en mobilité sur Oqee

Après l’arrivée de Canal+ La Chaîne en Live sur OQEE pour iPhone et iPad ou encore Android, et l’apparition soudaine des huit chaînes Canal+ dans la zapliste, des abonnés Freebox ont constaté que les flux thématiques étaient inaccessibles en mobilité. Free confirme : seule la chaîne 40 (Canal+ en Live) est disponible dans l’app, et uniquement pour les abonnés Freebox Ultra.

Un lancement qui a semé la confusion. Hier, OQEE a franchi une étape attendue avec l’arrivée de Canal+ La Chaîne en Live sur iOS. Dans la foulée, huit chaînes Canal+ sont aussi apparues dans la zapliste d’OQEE sur iOS et Android (du canal 41 au 49 selon les interfaces). De quoi laisser penser à certains qu’elles devenaient toutes regardables en mobilité.

Très vite, des retours d’utilisateurs ont cependant pointé des blocages. Exemple parmi d’autres, Crici1972 : « Il n’y a que Canal+ qui passe. Les autres chaînes comme Canal+ Cinéma, ça m’indique que je dois passer par le player pour la visionner. »

La mise au point officielle de Free

Contacté par Univers Freebox, Free est sans ambiguïté : « Les 8 chaînes thématiques Canal+ citées dans l’article (CANAL+ Sport 360, CANAL+ Foot, CANAL+ Sport, CANAL+ Box-Office, CANAL+ Grand Écran, CANAL+ Cinéma(s), CANAL+ Docs, CANAL+ Kids) ne sont pas accessibles via OQEE : vous voyez leur emplacement mais vous ne pouvez pas les consulter en mobilité depuis notre appli, peu importe le statut de votre abonnement Canal+. »

En clair, à la date du 17 septembre 2025, la seule chaîne accessible dans OQEE en mobilité est la 40, CANAL+ La Chaîne en Live, et elle l’est pour les abonnés Freebox Ultra. Pour l’heure, nous ne savons pas si les chaînes thématiques de Canal+ seront un jour disponible en mobilité. Cette restriction peut provenir de droits de diffusion et d’accords de distribution entre Canal+ et Free, la chaîne principale bénéficierait d’un traitement spécifique dans OQEE en mobilité, pas les thématiques.

