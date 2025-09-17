L’Arcom valide le rachat de Chérie 25 par CMA Media (CMA CGM) et son rebaptême en « RMC Life » dès le 1er octobre

Le régulateur de l’audiovisuel vient d’autoriser le changement de contrôle de la chaîne Chérie 25 au profit de CMA Media, filiale du groupe CMA CGM. La chaîne adoptera officiellement le nom de « RMC Life » dès le 1er octobre 2025 sur le canal 25 de la TNT.

L’Arcom a donné son feu vert au rachat de la chaîne Chérie 25 par CMA Media, filiale du groupe CMA CGM. Cette décision entraîne la modification de la convention de la chaîne pour prendre en compte le changement d’actionnaire. Elle s’accompagne également du changement de nom de Chérie 25, qui deviendra officiellement « RMC Life ». Cette nouvelle identité sera effective dès le 1er octobre 2025 sur le canal 25 de la TNT. Le projet a été présenté au régulateur au printemps, avec une première saisine le 20 mai 2025 pour la prise de contrôle, suivie d’une seconde le 5 juin pour la demande de nouvelle dénomination.

Avec cette opération, CMA Media poursuit sa stratégie de consolidation de son pôle gratuit autour de la marque RMC, déjà présente avec RMC Découverte et RMC Story. L’objectif affiché est de renforcer l’identité du groupe sur la TNT en proposant trois chaînes aux positionnements complémentaires. Pour les téléspectateurs, ce changement n’impliquera aucune manipulation technique puisque seul le nom et l’habillage évolueront, le canal 25 restant inchangé.

