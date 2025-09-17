Face aux malfaçons dans la fibre, des clients commencent à jouer les techniciens, quitte à couper la connexion du voisin

La saturation du réseau fibre pousse certains Sommois à se débrouiller seuls. Entre branchements sauvages et coupures à répétition, la situation vire parfois au jeu de chaises musicales entre voisins.

À Crécy-en-Ponthieu, dans la Somme, la guerre de la fibre est déclarée. Lassés des coupures à répétition, certains habitants n’hésitent plus à jouer les techniciens improvisés et à rebrancher eux-mêmes leur logement… quitte à déconnecter leurs voisins.

« Soit c’est elle, soit c’est moi », tranche un riverain, excédé. Équipé d’un petit laser acheté sur internet, il a appris à repérer son propre branchement dans l’armoire de rue et n’hésite plus à débrancher un autre client pour rétablir sa connexion. « L’opérateur a vendu trop d’abonnements par rapport aux places disponibles. C’est vache, mais on est obligés de jouer aux chaises musicales », lâche-t-il, résigné.

Un problème bien connu à l’origine de la “guerre de la fibre”

Ce n’est malheureusement pas rare. Chaque opérateur dispose de ses rangées et de ses couleurs de câbles dans les armoires. Mais certaines sont saturées, obligeant techniciens et particuliers à bricoler. Une dérive inquiétante pour Didier Blondin, directeur de concession chez Altitude Infra Somme, gestionnaire du réseau : « C’est la loi du Talion… La maintenance va devenir encore plus compliquée. » Selon lui, les sous-traitants des opérateurs, pressés par la rentabilité, n’hésitent déjà pas à débrancher un client pour en raccorder un autre lorsque la capacité est atteinte. Que des particuliers s’y mettent à leur tour rend la situation encore plus chaotique.

À Crécy, ce « jeu de chaises musicales » n’est pas sans conséquences. Cindy Demont, gérante de la fromagerie 13-46, a vu son foyer privé de fibre à deux reprises entre mai et juin. « On n’avait plus accès à la plateforme scolaire en ligne. Il fallait venir au magasin pour que les enfants puissent consulter leurs devoirs », explique-t-elle. Après plusieurs appels infructueux à son opérateur, elle perd patience : « On paye et on n’a même pas d’excuses. La deuxième fois, j’ai craqué au téléphone », raconte-t-elle, en espérant que sa connexion tienne enfin. En attendant une solution durable, les habitants continuent de se brancher et de se débrancher les uns les autres, transformant l’accès à la fibre en véritable bataille de voisinage.

