Free Mobile propose un nouveau pack intéressant avec deux promos

Free Mobile propose un pack Samsung Galaxy A56 5G avec le bracelet connecté Fit3.

Free Mobile enrichit son catalogue avec un nouveau Pack Samsung Galaxy A56 5G & Fit3, disponible en coloris graphite avec 128 Go de stockage. Ce pack associe le smartphone de milieu de gamme de Samsung au bracelet connecté Fit3, le tout proposé avec deux modes de paiement : au comptant ou via la formule Free Flex.

Au comptant, le prix affiché est de 502 € TTC. Toutefois, grâce aux offres de remboursement en cours, le tarif peut être revu nettement à la baisse. Deux remises sont proposées : 70 € remboursés sur demande par le constructeur et 50 € remboursés sous forme d’avoir sur facture. Après déduction de ces réductions, le prix effectif du pack tombe à 382 € TTC.

Pour ceux qui préfèrent échelonner leur achat, Free Mobile met également en avant sa solution Free Flex, une formule de location avec option d’achat. Dans ce cas, le pack est proposé à 9 € à la commande après remboursement, puis 12,99 € par mois pendant 24 mois. Au terme de la période, une option d’achat de 61 € permet de devenir définitivement propriétaire de l’ensemble, pour un coût total équivalent à l’offre au comptant.

Avec ce pack, Free Mobile cible les abonnés souhaitant combiner un smartphone performant et un bracelet connecté à prix avantageux, notamment grâce aux promotions valables jusqu’au 26 octobre 2025 pour le remboursement constructeur et jusqu’au 18 septembre 2025 pour le remboursement via facture.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox