La Poste Mobile profite de son changement de réseau pour offrir la 5G à ses nouveaux abonnés

À partir du 29 septembre, les nouveaux abonnés La Poste Mobile basculeront sur le réseau Bouygues Telecom et profiteront gratuitement de la 5G, marquant une première étape dans l’évolution progressive de l’opérateur pour l’ensemble de ses clients.

La Poste Mobile s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Dès le 29 septembre, les nouveaux abonnés de l’opérateur virtuel quitteront le réseau SFR pour rejoindre celui de Bouygues Telecom, une évolution logique après le rachat de la marque. À cette occasion, plusieurs nouveautés sont au programme, dont l’intégration gratuite de la 5G dans les forfaits.

Le changement de réseau ne se limite pas à la connectivité. Les nouveaux clients pourront également profiter de fonctionnalités jusque-là absentes chez La Poste Mobile, comme la messagerie enrichie (RCS), la possibilité d’organiser des conférences à trois ou encore le renvoi d’appel. Des services qui rapprochent l’opérateur de l’expérience proposée par ses concurrents directs.

L’un des points forts de cette transition reste toutefois la 5G. Alors qu’elle était jusqu’ici réservée au forfait 300 Go à 19,99 € par mois et facturée en supplément (5 €/mois) pour les offres 200 Go et 130 Go, elle sera désormais incluse sans surcoût pour les nouveaux abonnés.

En revanche, les clients actuels ne basculeront pas immédiatement. Leur migration vers le réseau Bouygues Telecom s’étalera sur plusieurs étapes, avec une bascule majoritaire prévue en 2026 et une finalisation d’ici fin 2027. Ceux qui changeront de forfait après cette date passeront automatiquement sur la nouvelle infrastructure. En attendant, les offres disponibles sur le site de La Poste Mobile demeurent encore rattachées au réseau SFR, même si l’opérateur continue de mettre en avant ses promotions avec quatre mois offerts sur ses forfaits.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox