Fibre optique : une nouvelle aide au raccordement arrive d’ici quelques jours, jusqu’à 1200€ pris en charge

Dès la fin septembre, un coup de pouce financier attend ceux qui doivent raccorder leur logement ou leur entreprise à la fibre optique. Avec une aide forfaitaire pouvant atteindre 1 200 euros, l’État entend alléger la facture des travaux parfois coûteux liés à l’abandon progressif du réseau cuivre.

À partir du 29 septembre 2025, les particuliers et petites entreprises qui souhaitent raccorder leur logement ou leurs locaux à la fibre optique pourront bénéficier d’un coup de pouce financier de l’État. Une aide forfaitaire, pouvant atteindre jusqu’à 1 200 euros, a été mise en place pour alléger le coût des travaux de raccordement.

Le dispositif, dévoilé par un arrêté paru au Journal officiel, repose sur trois niveaux de financement, établis par l’Agence de services et de paiement (ASP). Les interventions les plus simples donneront droit à une aide de 400 euros. Pour des travaux plus conséquents, nécessitant par exemple des aménagements muraux ou du perçage, l’enveloppe passera à 800 euros. Enfin, les chantiers les plus lourds pourront être soutenus jusqu’à 1 200 euros. L’objectif est d’adapter l’aide aux réalités techniques rencontrées sur le terrain, certains logements nécessitant de simples passages de câbles, quand d’autres demandent des aménagements complexes.

L’aide s’adresse à deux types de bénéficiaires : les particuliers propriétaires de leur résidence principale et les très petites entreprises de moins de dix salariés, dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas deux millions d’euros. Une condition s’impose toutefois : ne pas avoir déjà profité d’un dispositif similaire. L’exécutif veut ainsi éviter les doublons et garantir un accès équitable au programme.

Le champ géographique retenu est large. L’aide sera accessible dans toutes les communes où le réseau cuivre doit être définitivement fermé d’ici janvier 2027, conformément au calendrier de transition numérique piloté par Orange. Cette mesure vise en particulier à accélérer l’équipement des foyers et entreprises situés dans les zones rurales ou moins bien desservies. Les modalités de demande seront précisées prochainement par le ministère de l’Économie, à l’approche du lancement officiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox