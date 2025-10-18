Lancement ambitieux sur les Freebox de la nouvelle plateforme “Sooner” dès 2026, Univers Ciné et Filmo fusionnent

Début 2026, les plateformes françaises UniversCiné et Filmo fusionnent pour donner naissance à Sooner, une nouvelle offre dédiée au cinéma indépendant qui se déploiera notamment sur les Freebox.

Un an après leur rapprochement, UniversCiné et Filmo lanceront début 2026 une plateforme unifiée, Sooner, accessible en OTT et sur les Freebox mais aussi sur les box d’Orange et Bouygues Telecom, révèle Le Film français. Positionnée comme l’alternative française et européenne du cinéma indépendant, Sooner intégrera 1 200 films avec un catalogue rafraîchi chaque mois et une toute nouvelle interface.

Le service inclura aussi des séries à dimension cinématographique qui ne sont pas diffusées en France, soit environ 20 à 25 % de l’offre grâce à des accords notamment avec la BBC et la ZDF. Côté stratégie, la plateforme a annoncé avancer plus en amont dans la chaîne de valeur : pas encore préacheteur, elle acquiert déjà une trentaine de films sur scénario par an, mais aussi des productions en festivals et des films restaurés inédits en digital, un travail de dénicheur assumé. L’ambition est aussi mieux figurer dans la chronologie des médias face à Canal+ et Netflix.

Le prix de l’abonnement à Sooner s’élèvera de 6,99 €/mois, ou 4,99 €/mois avec engagement annuel. Porté par Le Meilleur du Cinéma (52 producteurs/distributeurs et la Caisse des Dépôts), le déploiement démarrera en France avant une extension rapide au Benelux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox