Xavier Niel (Free) a tenté de s’emparer du 1er opérateur en Belgique, « moi je suis chaud mais c’est votre gouvernement qui ne veut pas»

Au printemps 2025, Xavier Niel a approché l’État belge pour prendre la main sur Proximus via un montage de gouvernance partagé, révèle L’Echo. L’exécutif a refusé. Le patron de Free vient de confirmer publiquement sa volonté avec son franc-parler, sur X.

Attendu depuis des années par de nombreux Belges afin de reproduire la révolution Free Mobile dans le pays, Xavier Niel ne cache plus ses velléités. En 2021, il confiait dans le magazine économique et financier Trends-Tendances : “Nous sommes souvent interpellés par des personnes qui voudraient que nous venions sur ce marché qui n’est pas très concurrentiel”. Bien avant cela, il aurait vu passer un autre dossier sur son bureau, avant d’abandonner l’idée à l’époque du rachat de Base finalisé début 2016 par Telenet.

Plus récemment en 2023, le fondateur de Free a lancé une première offensive, avec son entrée au capital de Proximus, opérateur leader sur le fixe et le mobile dans le plat pays. L’acquisition de 6% du groupe s’est faite via Carraun, maison mère d’Eir en Irlande contrôlée par le patron de Free.

Selon la presse économique belge, l’homme d’affaires est allé encore plus loin cette année en proposant un partenariat avec l’État (via la SFPIM, actionnaire public) afin de recalibrer Proximus : l’État aurait notamment gardé la présidence du conseil, tandis que le holding de Niel aurait nommé le CEO, avec un droit de préemption pour monter au capital à terme. Le gouvernement a retoqué le plan, une source parlant même d’« une jolie manière d’essayer de réaliser un hold-up ». L’État belge détient un peu plus de 53 % de Proximus, l’équilibre public/privé est un sujet récurrent dans le pays. Cette tentative s’inscrit dans la stratégie européenne de Xavier Niel avec Iliad, devenu 5e groupe de télécommunications en Europe. Reste à voir s’il cherchera à renforcer discrètement sa part au capital, comme le suggèrent certaines sources belges.

La confirmation (à sa façon) de Xavier Niel

Interpellé par des internautes belges, Xavier Niel a confirmé sur X le 19 octobre sa volonté d’entrer sur le marché belge, tout en précisant que le gouvernement est contre. « Moi je suis chaud, c’est votre gouvernement qui veut pas… ».

