Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : à fond sur SFR, lancement d’une chaîne gratuite et exclusive sur les Freebox, 2 réponses à 2 pourquoi

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

Free travaille sur une évolution réclamée par les abonnés Freebox sur Oqee : les enregistrements récurrents. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle chaîne TV exclusive “Zack Nani Foot” sur le canal 181. le streameur Zack Nani décroche ceux de l’Équipe de France Espoirs jusqu’en 2027. Plus d’infos…

C’est fête de la VOD avec du cinéma à prix cassé sur les Freebox. Plus d’infos…

Free donne un petit coup de nostalgie à ses abonnés : il est désormais possible d’associer une adresse e-mail Alice à son compte Freebox. Certains l’attendaient depuis 6 ans. Plus d’infos…

Sécurisation du swap SIM et souscription multilignes, les bornes automatiques de Free ont quelque peu évolué cette année. Plus d’infos… Pourquoi ne pas laisser le choix des services inclus sur la Freebox Ultra ? Nous avons posé la question à Free. Plus d’infos… Lancement ambitieux sur les Freebox de la nouvelle plateforme “Sooner” dès 2026, Univers Ciné et Filmo fusionnent. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Itinérance : Free et Orange prolongent leur “mariage de raison” jusqu’en 2028. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Offre de 17 milliards d’euros de Bouygues Telecom, Free et Orange pour le rachat de SFR, mais refus immédiat d’Altice, le trio ne s’avoue pas vaincu et maintient son offre.

Face aux hausses de prix de Netflix, Free révèle “négocier” à chaque fois pour épargner les abonnés Freebox Ultra et Delta. Plus d’infos…

“C’est facile de lancer des offres à 1€ et de les augmenter, mais ça on ne le fait pas”, Xavier Niel réaffirme la stratégie tarifaire unique de Free Mobile. Plus d’infos…

Migration des anciens abonnés Freebox Delta vers un serveur WiFi 6E, Free révèle pourquoi cela a pris autant de temps. Plus d’infos…

Les utilisateurs de Mac qui sauvegardent leurs données sur une Freebox pourraient bientôt avoir une mauvaise surprise. Apple abandonne peu à peu son ancien système de partage de fichiers, et les Freebox ne sont pas encore prêtes pour le nouveau. Plus d’infos…

