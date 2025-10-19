Free annonce réfléchir à lancer Oqee sur de nouveaux supports malgré une disponibilité déjà très large

Free ne cesse de réduire la dépendance à ses décodeurs grâce à la compatibilité d’Oqee sur de nombreux supports. Et ça va continuer.

Vers une compatibilité complète ? Lors de la Journée des communautés Free du 3 octobre, Free nous a confié sa stratégie à propos de son service TV, devenu au fil du temps l’un des piliers de son secteur TV : « On réfléchit toujours à proposer plus de supports compatibles avec Oqee ». L’occasion de faire le point, à date, sur où l’app est disponible… et sur les appareils encore absents mais jugés pertinents.

D’après la documentation officielle d’OQEE et les annonces récentes de Free, l’app couvre désormais un spectre très large, à savoir les Player TV Free 4K & Android TV / Google TV (Android 8+)n Samsung Smart TV (Tizen) : modèles 2018 et plus récents (Tizen 4+), LG (webOS) : téléviseurs 2018 à 2024 (webOS 4.0 à 24) et vidéoprojecteurs LG (webOS 24, 6.0 et 7.0), Philips (Titan OS) : modèles 2020 à 2024, Hisense (VIDAA OS 6, TV uniquement), Apple TV (tvOS 16+), Amazon Fire TV : Fire OS 6+ et les nouveaux Fire TV sous Vega OS (modèles 2025). mobiles & tablettes : Android 7.1+ et iOS/iPadOS 15+, lecture sur le Web (oqee.tv) : Safari 13+, Chrome 128+, Firefox 78+, Edge 128+ (Windows 10+, macOS 10.13+, Linux) ou encore l’Apple Vision Pro (app dédiée sur l’App Store).

Des supports encore absents… et pertinents

Même si la couverture est large, quelques plateformes peuvent encore manquer à l’appel, on peut penser par exemple aux consoles de jeux (PlayStation, Xbox), très demandées par les abonnés mais toujours non prises en charge officiellement à ce jour. Leur arrivée élargirait l’usage sur les écrans principaux du foyer sans boîtier additionnel. Certains pensent aussi à Roku, marginal en France mais présent dans certains parcs d’hôtels/logements. Ou encore les apps « desktop » natives Windows/macOS : l’usage Web (oqee.tv) couvre le besoin, mais une app dédiée offrirait une meilleure intégration. Multiplier les supports permet à Free d’augmenter l’usage (multi-écrans, TV secondaires, mobilité) et de réduire la dépendance au décodeur, même si l’opérateur prépare un nouveau player. Il joue aujourd’hui sur les deux tableaux, histoire de parer à toute évolution de la consommation de la TV à l’avenir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox