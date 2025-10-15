Rejet immédiat de l’offre de 17 milliards d’euros de Bouygues Telecom, Free et Orange pour le rachat de SFR

L’offre conjointe de 17 milliards d’euros déposée par Bouygues Telecom, Free (Iliad) et Orange été rejetée immédiatement par Patrick Drahi, les salariés du groupe en sont informés.

Mardi 14 octobre, les trois opérateurs ont surpris la planète télécoms en officialisant dans la soirée une proposition non engageante visant le rachat d’une large part des actifs de SFR, avec une répartition indicative par valeur de 43 % pour Bouygues Telecom, 30 % pour Free et 27 % pour Orange. Cette offre, révélée par communiqués de presse, a été rejetée “immédiatement” par le groupe Altice, révèle ce matin Le Parisien. L’information du rejet, été transmise par Arthur Dreyfuss, PDG d’Altice France aux salariés du groupe, celle-ci n’a toutefois pas encore fait l’objet d’un communiqué public de la part de la maison mère de SFR.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox