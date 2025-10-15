Des mails qui rappellent des souvenirs peuvent enfin être rattachés à une Freebox

Free donne un petit coup de nostalgie à ses abonnés : il est désormais possible d’associer une adresse e-mail Alice à son compte Freebox. Certains l’attendaient depuis 6 ans.

Lors de la Journée des communautés le 3 octobre, Free a glissé plusieurs nouveautés 2025 passées sous les radars comme par exemple le choix de la formule Netflix/ Disney+ dès la souscription pour les nouveaux clients Freebox Ultra mais pas seulement. Bonne nouvelle pour certains abonnés, l’opérateur permet désormais le rattachement des e-mails Alice dans l’espace abonné Freebox, une façon de conserver et gérer plus simplement ces adresses historiques au sein de l’écosystème Free. L’attente aura duré 6 ans, la marque Alice, rachetée par Free en 2088, a pris fin avec la migration vers Freebox Crystal au 1er janvier 2019, marquant la bascule des anciens clients Alice vers les offres Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox