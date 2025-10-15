Freebox Pop, mini 4K et Ultra : une nouvelle série culte débarque gratuitement sur Pluto TV avec une chaîne dédiée

Pluto TV lance “Les Routes du Paradis”, une nouvelle chaîne dédiée à la série culte des années 80.

Pluto TV continue d’étoffer son catalogue gratuit avec publicité en lançant une nouvelle chaîne thématique : Les Routes du Paradis by Pluto TV. Accessible 24h/24, sans abonnement ni inscription, cette chaîne met à l’honneur la série culte du même nom, portée par Michael Landon et Victor French, qui a marqué toute une génération dans les années 1980.

Avec Les Routes du Paradis, Pluto TV rend hommage à une fiction emblématique mêlant spiritualité, humanité et émotions. La série suit Jonathan Smith, un ange envoyé sur Terre par Dieu avec pour mission d’apporter de l’amour, de la compassion et de l’espoir à ceux qui traversent des moments difficiles. Au cours de ses missions, il croise la route de Mark Gordon, un ancien policier désabusé, qui deviendra son compagnon de route et son plus fidèle allié. Ensemble, ils voyagent à travers les États-Unis pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Cette nouvelle chaîne s’inscrit dans la stratégie de Pluto TV d’enrichir en permanence son offre de contenus thématiques et nostalgiques, qui trouvent un écho fort auprès du public. Après avoir séduit les amateurs de comédies, de documentaires ou de séries cultes, la plateforme mise cette fois sur une fiction pleine de bienveillance et de valeurs universelles. Toujours fidèle à son modèle d’accès simple et gratuit, Pluto TV est disponible sur le web, sur mobile, ainsi que sur de nombreux supports connectés, dont Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Freebox Pop, Ultra et Mini 4K. Le service propose aujourd’hui plus d’une centaine de chaînes gratuites, couvrant tous les genres allant du cinéma aux séries, en passant par la musique, les documentaires et les programmes jeunesse.

