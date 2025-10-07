Free a intégré une personnalisation supplémentaire pour les nouveaux abonnés Freebox Ultra

Free améliore la personnalisation de l’offre Freebox Ultra dès la souscription pour les nouveaux abonnés grâce à cet ajout : choisir directement la formule sans pub ou premium de Netflix et Disney+.

Free enrichit encore le parcours de souscription à son offre haut de gamme. En plus du choix habituel des équipements (Player TV Free 4K, répéteur Wi-Fi 7, pocket Wi-Fi) et des options comme l’antivirus et VPN McAfee ou encore l’avantage mobile Free Family, les nouveaux abonnés Freebox Ultra disposent désormais d’une nouvelle flexibilité : la sélection des formules de Netflix et Disney+ dès l’inscription.

Par défaut, les versions Standard avec publicités des deux plateformes sont incluses sans surcoût dans l’abonnement Freebox Ultra. Désormais, les Freenautes peuvent choisir dès la souscription une formule supérieure, directement depuis la page de souscription.

Par exemple :

Netflix Standard sans pub (HD) pour seulement +4 €/mois ,

Netflix Premium (4K) pour +8 €/mois ,

Disney+ Standard (HD) pour 4€/mois

pour Disney+ Premium (4K) pour +8 €/mois, en tenant compte de la remise appliquée par Free.

Jusqu’ici, il fallait attendre l’activation de la ligne puis passer par l’Espace Abonné pour modifier sa formule de streaming. Avec cette intégration, Free facilite la personnalisation de l’offre et répond directement aux attentes des nouveaux abonnés qui souhaitent profiter de la meilleure qualité d’image ou d’une expérience sans publicité dès le premier jour. “Vous pourrez choisir votre formule d’abonnement CANAL+ et l’option Prime Video sans pub, après l’activation de votre ligne depuis votre Espace Abonné”, précise Free s’agissant des autres services TV inclus dans l’offre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox