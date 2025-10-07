Il ne faut pas faire n’importe quoi face au piratage, clap de fin remarqué chez Free Mobile… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Un clap de fin qui en laisse certain sur le carreau

Ce 1er octobre 2025, Free a officiellement mis un terme à FreeWiFi_Secure, son réseau communautaire qui permettait aux abonnés Free Mobile de se connecter automatiquement à des millions de hotspots diffusés par les Freebox partout en France. L’arrêt avait été annoncé début août via des e-mails et sur l’espace abonné, avec une date d’extinction fixée au 1er octobre. Le service, lancé à l’époque où la 3G/4G était encore coûteuse, tirait parti de la carte SIM (EAP-SIM) pour authentifier les abonnés sans saisie de mot de passe. La fin d’un service historique qui forcément en embête plus d’un.

Le série Free fait toujours débat

Après avoir lancé fin juillet une offre 120 Go à 8,99€/mois avant d’augmenter son prix d’un euro début août, Free Mobile a dégainé la semaine dernière une nouvelle formule moins généreuse en data mais à un prix revu à la baisse. L’offre Série Free est désormais affichée à 8,99€/mois avec 110 Go de données à consommer mensuellement en France métropolitaine et 25 Go de data depuis l’Europe/DOM contre 30 Go précédemment. Mais le concept derrière cette offre itnermédiaire qui repasse au forfait 19.99€ au bout d’un an laisse toujours beaucoup d’abonnés perplexes.

La lutte contre le piratage ce n’est pas si simple

Un nouveau dispositif de blocage, déjà testé dans plusieurs pays européens, pourrait bientôt débarquer en France. Objectif : mettre un sérieux coup d’arrêt au streaming illégal… mais à quel prix ? Le président de l’ARCOM a annoncé la mise en place prochaine d’un système de blocage IP en temps réel, fruit d’un accord signé en mai dernier entre fournisseurs d’accès à Internet et ayants droit. Selon lui, « la priorité est de protéger le contenu légal tout en rendant le piratage plus difficile ». Depuis le début de l’année 2025, 5 000 serveurs ont déjà été bloqués, soit la moitié du total depuis que l’ARCOM a reçu cette mission en 2022. Mais cette solution reste controversée et a déjà mené à des situations ubuesque en dehors de nos frontières.

Les VPN font débat

La lutte contre le streaming pirate franchit une nouvelle étape. Après les fournisseurs d’accès à Internet et les moteurs de recherche, l’Arcom cible désormais les services de VPN, invités à couper l’accès à près de 300 sites diffusant illégalement des compétitions sportives. Les VPN sont de plus en plus populaires, Free e a même intégré un dans son forfait mobile, mais la fonctionnalité fait débat, notamment vis-à-vis certains usages spécifiques.

Un peu d’humour… et de nostalgie?

Au Sommet du Bien Commun, Xavier Niel a défendu la nécessité d’une intelligence artificielle européenne indépendante, appuyée sur des infrastructures souveraines et des modèles ouverts. L’IA et sa place dans la société est un sujet qui mérite d’être débattu et si Univers Freebox n’entend pas trancher la question, on apprécie toujours une pointe d’humour, surtout quand elle est en lien avec l’histoire de Xavier Niel et du minitel ! 😉

