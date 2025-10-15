L’application Canal+ débarque sur de nouveaux téléviseurs

Canal+ s’associe à Thomson pour préinstaller son application sur les Smart TV en Europe et donc en France.

Canal+ renforce sa présence dans les foyers européens grâce à un partenariat stratégique avec la marque Thomson. Le groupe audiovisuel annonce que l’App CANAL+, ainsi que ses déclinaisons locales (Skylink, FOCUS+, TV Vlaanderen, Télésat), seront désormais préinstallées sur les Smart TV Thomson, notamment les derniers modèles Powered by TiVo.

Cette collaboration couvre l’ensemble des territoires européens où Canal+ est présent incluant donc la France, la Pologne, la Suisse, les Pays-Bas, la République tchèque, l’Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la Belgique et la Roumanie. L’objectif affiché : offrir un accès direct, simple et instantané à tous les contenus de la plateforme. C’est d’ailleurs pour cela que Canal est déjà disponible chez de nombreux fabricants de Smart TV comme Samsung, LG, Hisense…

Pour la première fois, les utilisateurs bénéficieront également d’un bouton dédié sur la télécommande de leur téléviseur Thomson, permettant d’ouvrir l’application en un seul geste. En parallèle, Canal+ et Thomson annoncent le lancement de campagnes marketing et commerciales conjointes, incluant un packaging co-brandé et des promotions exclusives en ligne et en magasin.

