Itinérance : Free et Orange prolongent leur “mariage de raison” jusqu’en 2028

L’Arcep a annoncé ce 16 octobre qu’elle ne demandera pas de modification du nouveau contrat d’itinérance liant Free Mobile à Orange pour les réseaux 2G et 3G. Ce feu vert confirme la poursuite de l’accord jusqu’en 2028, dans un contexte de migration vers la 4G et la 5G.

Alors que les technologies 2G et 3G vivent leurs dernières années en France, Free Mobile et Orange ont conclu un nouvel accord d’itinérance pour encadrer cette transition. Transmis à l’Arcep en mai 2025, ce contrat intitulé « Contrat d’itinérance sur réseaux en fin de vie d’Orange France » prévoit la prolongation du service du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.

Ce dispositif permettra à Free Mobile de continuer à s’appuyer ponctuellement sur le réseau 2G/3G d’Orange, y compris dans certaines zones où Free éteindra lui-même ses antennes 3G pour réutiliser les fréquences sur la 4G et la 5G.

Une validation sans réserve de la part de l’Arcep

Après une phase d’analyse contradictoire avec les deux opérateurs, l’Arcep a annoncé qu’elle n’exigeait aucune modification du contrat.

« L’Autorité conclut qu’il n’apparaît pas nécessaire de demander à Free Mobile et Orange de modifier leur contrat », indique-t-elle dans son communiqué du 16 octobre 2025.

Selon le régulateur, l’accord ne porte pas atteinte à la concurrence ni aux objectifs de régulation prévus par l’article L.32-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE). Au contraire, il s’inscrit dans un contexte d’extinction des technologies anciennes, où les investissements doivent désormais se concentrer sur les réseaux de nouvelle génération.

L’Arcep souligne plusieurs éléments justifiant sa décision :

la situation actuelle du marché mobile, jugée suffisamment concurrentielle ;

la dynamique d’investissement soutenue de Free Mobile dans ses réseaux 4G et 5G ;

les modalités tarifaires incitatives du contrat, encourageant Free à limiter progressivement son recours à l’itinérance.

Des limites strictes pour encourager l’autonomie de Free Mobile

Le contrat prévoit plusieurs restrictions techniques et quantitatives afin d’assurer une sortie progressive de l’itinérance sur les anciens réseaux :

des volumes de voix et de SMS décroissants au fil des années ;

un plafonnement des débits en itinérance à 384 kbit/s, bien en dessous des performances de la 4G et de la 5G ;

une limite du trafic data 2G/3G en itinérance à 1 % du volume total de données transitant par le réseau propre de Free Mobile.

Ces conditions visent à éviter toute dépendance prolongée à Orange et à maintenir la pression d’investissement sur Free Mobile, qui poursuit son déploiement rapide en 4G et 5G.

Ce que cela change pour les abonnés Free

Concrètement, les abonnés Free Mobile continueront de bénéficier d’une couverture nationale complète, notamment dans les zones rurales où la 3G d’Orange reste utile. Cependant, les débits resteront limités lorsqu’ils se trouvent en itinérance, avec un maximum de 384 kbit/s, ce qui restreint fortement les usages data.

L’intérêt pour les abonnés est donc avant tout la continuité de service, en attendant la généralisation complète de la couverture 4G et 5G par Free. L’Arcep précise qu’elle « restera attentive à la poursuite des investissements de Free Mobile dans le déploiement de ses réseaux en propre ».

D’ici fin 2028, Free devrait ainsi pouvoir éteindre totalement ses antennes 3G, réallouer les fréquences correspondantes et atteindre une autonomie quasi totale vis-à-vis du réseau d’Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox