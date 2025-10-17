Canal+ annonce l’acquisition de 34 % d’UGC et un chiffre d’affaires en baisse en France

Le groupe Canal+ poursuit sa stratégie de diversification dans le cinéma tout en affichant un léger recul de ses revenus sur le territoire français.

Une prise de participation stratégique à un moment charnière où les modèles économiques de la salle et de la télévision payante se réinventent face aux plateformes mondiales. Canal+ a officialisé le 16 octobre l’acquisition de 34 % du capital d’UGC, acteur historique de l’exploitation cinématographique en France et en Europe, avec une option d’achat pour obtenir 100+ des parts après 2028.

Avec cette entrée au capital, Canal+ devient un actionnaire de référence d’UGC, consolidant ainsi sa présence dans toute la chaîne de valeur : de la production à la diffusion en passant désormais par l’exploitation en salles. Une baisse de chiffre d’affaires sur le marché français.

Un chiffre d’affaires en baisse et une stratégie portée vers Multichoice

Sur le plan financier, le communiqué du groupe indique que le chiffre d’affaires de Canal+ France recule sur les neuf premiers mois de 2025, affecté par un environnement concurrentiel tendu et la fin de certains droits sportifs exclusifs.

Le groupe de Maxime Saada explique le repli “comme attendu”, lié à la résiliation du contrat Disney, la fin du partenariat de sous-licence de la Ligue des champions de l’UEFA et la fermeture de C8.

Le chiffre d’affaires total en France et à l’international hors MultiChoice du groupe s’élève à 4, 606 milliards d’euros d’euros sur les 9 premiers mois de l’année, en hausse de 1,2 % en organique . “En tenant compte de l’arrêt de certains contrats et activités, le chiffre d’affaires est en baisse de 2,4 %”, précise toutefois le communiqué.

“L’intégration de MultiChoice, qui deviendra bientôt une filiale détenue à 100% par Canal+, nous fait entrer+ dans une nouvelle ère : celle d’un groupe disposant d’une taille critique, fort de 40 millions d’abonnés dans 70 pays. Nous tirerons pleinement parti de cette nouvelle dimension pour renforcer la performance de CANAL+, pour le bénéfice de nos abonnés, de nos collaborateurs et de nos actionnaires”, s’est félicité le président du directoire du groupe, Maxime Saada.

Canal+ et le géant sud-africain de la télévision et du streaming ont annoncé fin août que l’offre publique d’achat obligatoire initiée par le groupe français pour l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises de MultiChoice Group (MCG) est désormais inconditionnelle. Canal+ exerce donc officiellement un contrôle effectif sur le géant africain de la télévision payante, finalisant ainsi l’opération la plus ambitieuse de son histoire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox