“C’est facile de lancer des offres à 1€ et de les augmenter, mais ça on ne le fait pas”, Xavier Niel réaffirme la stratégie tarifaire unique de Free Mobile

Augmenter les prix, « nous ne l’avons jamais fait depuis 2012 », Free revendique toujours une “pratique constante” de prix stables sur le mobile et tacle la concurrence.

Lors de la Journée des communautés du 3 octobre, la direction de Free a réaffirmé sa ligne : pas de hausse tarifaire pour ses offres historiques, une promesse tenue depuis 2012 et prolongée jusqu’en 2027. Un message qui vise aussi les pratiques des concurrents.

« Nous avons une pratique constante de maintien de nos prix. C’est facile de lancer des offres à 1€ et de les augmenter, et cela on ne le fait pas », a martelé Xavier Niel. Et d’insister : « Alors oui, on maintient notre promesse de ne pas augmenter nos prix (2027), mais en réalité nous ne l’avons jamais fait (augmenter nos prix) depuis 2012. » Le directeur général de Free, Nicolas Thomas, a insisté quant à lui sur l’effort que cela demande : « C’est super exigeant comme dynamique. C’est facile quand on est un nouvel opérateur, pas quand on a 23 millions d’abonnés. »

Une pique assumée à Bouygues Telecom et SFR

Le message est clair : Free se distingue de stratégies d’appel chez certains rivaux, Bouygues Telecom et SFR en tête, qui lancent des promos très agressives puis rehaussent les mensualités, souvent par e-mail et en échange d’un peu plus de data. À contre-courant, Free revendique la stabilité de ses deux offres historiques à 2 € et 19,99 €/mois. Xavier Niel l’a d’ailleurs déjà juré il y a un an lors de son show-conférence à L’Olympia pour la sortie de son dernier livre : le Free n’augmentera jamais le prix du forfait 2 €.

Geler des prix plus d’une décennie tout en investissant dans les réseaux mobile, les services et l’innovation, est une contrainte forte, surtout avec une base de 15,5 millions d’abonnés sur le segment. Alors Free passe toutefois par des leviers tactiques sur certaines offres comme les boosters du forfait 2€, des options payantes dont le prix et la composition peuvent fluctuer, on peut parler ici d’une mécanique d’enrichissement modulable sans toucher au socle. Nous pensons aussi à l’offre Série Free, un forfait qui “fait le yo-yo” pour s’aligner sur la concurrence. Le prix peut ainsi augmenter ou baisser tout comme la data incluse, bine que l’offre ait également été enrichie de manière pérenne de la 5G et d’Oqee by Free. Lorsque l’opérateur augmente ou baisse le prix, les abonnés existants, eux, conservent leur offre. Concrètement, les abonnés des deux forfaits historiques n’ont pas à redouter un e-mail annonçant une hausse “en échange de plus de gigas”. La flexibilité se concentre sur les options et sur la Série Free pour les nouveaux clients seulement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox