Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : mises à jour Freebox, super Player confirmé et lancements majeurs en approche etc

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

Free continue de peaufiner ses équipements avec une nouvelle mise à jour logicielle pour ses Freebox Server. le 8 octobre 2025 à 15h00, la version 4.9.11 a été déployée sur les modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra. La stabilité de la connexion des répéteurs a été améliorée ainsi que le roaming des stations non MLO lorsque cette fonctionnalité est activée (sur les Freebox WiFi 7). Plus d’infos…

Free a déployé ce 10 octobre une seconde mise à jour corrective 4.9.11.1 cette fois dans l’urgence notamment à cause d’un reboot automatique et intempestif des Freebox toutes les 30 mins selon le témoignage de certains abonnés sur le bugtracker de Free. Plus d’infos…

Fight Nation : la nouvelle chaîne 100% sports de combat débarque en exclusivité sur Freebox, et c’est en clair jusqu’au 30 novembre. Plus d’infos…

La nouvelle chaîne Europe 2 Pop TV est désormais disponible sur les Freebox et c’est (toujours) inclus pour certains abonnés. Plus d’infos… Free améliore la stabilité du réseau à la maison avec la mise à jour 2.7.1 de ses répéteurs Wi-Fi. Plus d’infos… Freebox TV : les chaînes Game One, J-One et Paramount Network, toutes accessibles sur les Freebox, vont bientôt disparaître du paysage audiovisuel français. Paramount France met fin à leur diffusion dans le cadre d’une vaste réorganisation interne. Plus d’infos… Free annonce la disponibilité d’Oqee sur des vidéo-projecteurs pour les abonnés Freebox. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile facilite l’authentification à deux facteurs sur son espace abonné. Plus d’infos…

Free annonce la vente « bientôt » d’Apple Watch avec forfait eSIM, d’autres marques de montres connectées suivront. Plus d’infos…

Free Mobile active encore massivement sa 4G 900 MHz pour booster la couverture de ses abonnés. Plus d’infos… Free Mobile prolonge la gratuité de la conversion eSIM et du transfert rapide pour les iPhone. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Nouveau : les applications Free et Freebox Connect vont fusionner “si tout se passe bien avant Noël”. Plus d’infos…

Free met le turbo, l’opérateur annonce des nouveautés d’ici fin 2025, et des lancements majeurs en 2026. Plus d’infos…

Free annonce plancher sur l’acquisition de nouveaux droits TV pour faire revenir les abonnés vers la télévision. Plus d’infos…

Free tease un mystérieux “produit révolutionnaire hardware” pour ses abonnés mobiles. Plus d’infos…

“On a beaucoup travaillé” : Xavier Niel annonce des évolutions importantes sur Oqee d’ici fin 2025 pour les abonnés Freebox. Plus d’infos…

“Un simple coup de tampon” : Free n’a jamais certifié le WiFi de ses Freebox, n’en déplaise à Bouygues Telecom. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox