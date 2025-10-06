Nouveau : Free annonce la disponibilité d’Oqee sur des vidéo-projecteurs pour les abonnés Freebox

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox équipés d’un projecteur LG : l’application Oqee by Free s’ouvre désormais à ce type d’appareils.

Après les smartphones, box Android, Fire Stick, Apple TV, et les TV connectées, le compte X d’Oqee ainsi que le site d’assistance du service TV de Free annoncent ce 6 octobre la compatibilité de l’app Oqee avec les modèles de vidéo-projecteurs LG fonctionnant sous webOS 24, 6.0 et 7.0. La page d’aide a été mise à jour pour intégrer cette nouveauté.

Après les téléviseurs LG de 2018 à 2023, c’est donc une nouvelle catégorie d’appareils qui peut accéder à l’univers Oqee, avec toutes ses fonctionnalités principales comme le direct, le replay, le contrôle du direct, l’enregistrement ou encore le PiP (image dans l’image). Une évolution qui élargit encore un peu plus les possibilités offertes aux abonnés Freebox pour profiter de leurs chaînes et contenus TV.

