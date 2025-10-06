Canal+ annonce un nouveau problème à ses abonnés, écran noir sur les appareils Apple

Les abonnés Canal+ sur l’écosystème Apple rencontrent actuellement un bug gênant : un écran noir apparaît lors de la lecture des contenus en direct.

Les galères s’enchaînent sur l’appli Canal+. Ses utilisateurs sur Apple TV, iPhone et iPad peuvent actuellement rencontrer un problème lors de la lecture de contenus en direct. L’équipe Canal+ explique en effet que certains abonnés se retrouvent face à un écran noir lorsqu’ils tentent de regarder leurs programmes en streaming (pour les contenus en direct). Un problème similaire avait été observé il y a peu sur les Smart TV LG et Samsung fin septembre.

Canal+ indique que ses équipes techniques sont pleinement mobilisées pour résoudre cette anomalie dans les plus brefs délais. L’assistance présente ses excuses pour la gêne occasionnée et recommande aux abonnés de rester patients le temps que le problème soit corrigé. Pour suivre l’évolution de la situation, les utilisateurs peuvent consulter les mises à jour directement via l’application ou sur le site officiel de Canal+.

