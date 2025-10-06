Après Free, Orange intègre 3 chaînes TV françaises sans surcoût pour ses abonnés Livebox

À compter du 9 octobre 2025, Orange ajoutera Tech & Co (canal 141), After Foot TV (canal 176) et BFM 2 (canal 227) à son bouquet TV de base sans surcoût.

Trois chaînes issues du groupe CMA CGM vont rejoindre automatiquement les décodeurs TV d’Orange, et ses applications TV (mobiles, tablettes, ordinateurs et téléviseurs connectés), révèle Alloforfait. Chez Free, ces chaînes étaient déjà incluses pour les abonnés Freebox.

Orange intègre ainsi Tech & Co dans son bouquet de base (canal 141). La chaîne, est par exemple intégrée sans surcoût depuis juin 2022 sur les Freebox, date du rebranding de 01TV en Tech & Co . Du côté de l’opérateur historique, la chaîne était elle également proposée, mais seulement accessible jusqu’à présent dans des bouquets payants Divertissement et Intense.

Lancée au printemps dernier, After Foot TV de RMC arrive par ailleurs sans surcoût chez Orange (canal 176) pour les passionnés de foot, avec débats, analyses et résumés. Chez Free, la chaîne est incluse depuis avril 2025 (d’abord canal 31, puis renumérotée canal 179 en mai).

BFM 2, « petite sœur » de BFMTV, rejoint également l’offre de base d’Orange (canal 227) après un lancement notamment sur les Freebox le 25 septembre 2024. Aucune manipulation n’est requise : les trois chaînes seront accessibles automatiquement le 9 octobre sur les décodeurs TV d’Orange et via les applications TV d’Orange (multi-écrans).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox