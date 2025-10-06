Free Mobile prolonge la gratuité de la conversion eSIM et du transfert rapide pour les iPhone

Free Mobile prolonge sa campagne de simplification autour de l’eSIM : les abonnés iPhone peuvent toujours transférer ou convertir leur carte SIM vers une eSIM sans frais, une opération habituellement facturée 10 €.

L’opérateur prolonge son opération de gratuité sur les transferts et conversions eSIM pour les utilisateurs d’iPhone. Habituellement facturées 10 €, ces opérations restent offertes, aussi bien pour les nouveaux clients que pour les abonnés existants qui changent d’appareil. L’offre devait se terminer fin septembre mais a été prolongée, Free n’a cependant pas annoncé de date de fin pour sa

L’opérateur confirme ainsi sa volonté de simplifier la transition vers l’eSIM, devenue la norme sur les dernières générations d’iPhone. Concrètement, la gratuité s’applique désormais dans plusieurs situations, aussi bien en boutique que via l’Espace Abonné : Pour les abonnés avec carte SIM physique sur iPhone, le passage vers un nouvel iPhone compatible eSIM se fait sans frais. Au moment du premier démarrage, un message indique que la conversion SIM vers eSIM est offerte, alors qu’elle était auparavant facturée 10 €. Pour les abonnés déjà équipés d’une eSIM sur iPhone, le transfert rapide vers un nouveau modèle reste également gratuit.

Cette mesure concerne l’ensemble des forfaits Free Mobile, y compris le forfait Free à 19,99 €/mois, la Série Free et même le forfait à 2 € lors d’un achat de smartphone. A noter également que l’opérateur propose aussi l’eSIM gratuite ainsi que la carte SIM physique pour l’achat de nombreux smartphones Android.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox