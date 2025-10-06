France Télévisions annonce le lancement prochain d’une nouvelle chaîne sportive, sa diffusion durera 4 ans

France Télévisions se met à nouveau à l’heure des Jeux avec le lancement en février 2026 d’une chaîne 100% numérique.

Le groupe audiovisuel public a annoncé lors de la présentation de ses nouveautés de la rentrée, la création d’une chaîne numérique dédiée au sport, lancée à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, du 6 au 22 février 2026. Intégrée à la plateforme france.tv et diffusée 24h/24, elle sera prolongée jusqu’aux Jeux dans les Alpes françaises en 2030.

Pensée pour suivre en direct et en intégralité l’ensemble des compétitions de Milan-Cortina 2026, cette chaîne s’inscrit ainsi dans un “dispositif antenne et numérique exceptionnel” mobilisant journalistes et consultants, et restera en service pendant 4 ans.

Dans la continuité des chaînes événementielles « france.tv Paris 2024 » et « france.tv Roland-Garros 2025 », le groupe prévoit ainsi une offre éditoriale renforcée. La nouvelle chaîne viendra compléter l’antenne linéaire et proposera notamment une « fan zone » avec chat en direct pour échanger avec les experts.

Source : france.tv&Vous

