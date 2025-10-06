TDF monte au créneau face à l’Arcom et pousse pour un passage rapide de toute la TNT en 4K

Après le report par l’Arcom de l’attribution des fréquences disponibles sur la TNT, TDF hausse le ton et appelle le régulateur à relancer sans délai la modernisation de la plateforme hertzienne en UHD/4K, s’appuyant sur les expérimentations réussies des JO de Paris 2024 et sur les ressources libérées depuis l’arrêt des chaînes payantes de Canal+.

Dans un communiqué publié le 3 octobre, TDF dit son « inquiétude » face au report et exhorte l’Arcom à lancer rapidement un nouvel appel à candidatures pour faire basculer la TNT en 4K. L’entreprise rappelle avoir proposé une tarification « attractive » aux éditeurs pour accompagner cette migration et souligne que, selon elle, quelque 10 millions de Français dépendent encore exclusivement de la TNT pour recevoir la TV.

Le 19 septembre, l’Arcom a repoussé de deux ans (à compter du 6 juin 2025) le lancement de la procédure d’attribution de la ressource devenue disponible, estimant que la conjoncture (érosion des usages TV, marché publicitaire atone, coûts élevés et revenus incertains) ne permet pas de garantir la viabilité de nouveaux services ou de formats améliorés. L’autorité renvoie à une consultation ouverte le 30 avril 2025 et à une étude d’impact adoptée le 2 juillet 2025, et annonce des travaux de fond jusqu’au début 2027 avec un point d’étape au printemps 2026)

Une fenêtre après le retrait des chaînes payantes de Canal+

TDF estime que l’occasion est « manquée », alors que l’arrêt de la diffusion TNT payante de Canal+ et de ses chaînes thématiques, effectif au 6 juin 2025, a libéré des fréquences pour déployer l’UHD à grande échelle. Le groupe rappelle les expérimentations conduites avec France Télévisions pendant les Jeux Olympiques : un dispositif UHD/4K en DVB-T2/HEVC, déployé sur plus de 140 émetteurs et couvrant environ 50 millions de personnes, aurait validé la pertinence technique et l’appétence du public.

Si l’Arcom dit vouloir « approfondir » le modèle économique et les voies de modernisation de la TNT d’ici 2027, de son côté, TDF indique « explorer toutes les actions possibles » avec ses partenaires pour accélérer l’UHD. Le bras de fer est lancé entre prudence régulatrice et volontarisme industriel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox