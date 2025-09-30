Dernières heures pour profiter de l’eSIM gratuite chez Free Mobile

Si vous avez l’intention de prendre un nouvel iPhone, il vous reste encore un peu de temps pour profiter de l’activation ou le transfert de l’eSIM gratuitement avec l’achat de tout nouvel iPhone chez Free Mobile, une option habituellement facturée 10 €.

Il ne reste que quelques heures pour en profiter : jusqu’à ce 30 septembre 2025 inclus, Free Mobile offre l’activation ou le transfert d’une eSIM pour tout achat d’un nouvel iPhone. Habituellement facturé 10 €, ce service devient gratuit, que vous soyez déjà abonné ou que vous ouvriez une nouvelle ligne.

Avec cette opération, Free facilite le passage à la carte SIM virtuelle intégrée aux smartphones, qui remplace la carte physique et permet une activation rapide. Plusieurs cas sont prévus :

Déjà en eSIM : transfert instantané de l’ancien iPhone vers le nouveau via Apple et sa fonctionnalité QuickTransfert.



Ancienne SIM physique : conversion gratuite et immédiate en eSIM au premier démarrage du nouvel appareil. Au démarrage du nouveau sur votre réseau Wi-Fi, un message s’affiche pour confirmer que la conversion vers l’eSIM est gratuite et immédiate.



Dans le cas d’une nouvelle ligne mobile Free, l’eSIM est offerte dès l’activation, sans surcoût.

Dans l’Espace Abonné, une option dédiée permet de convertir ou transférer facilement la ligne. En boutique Free, les conseillers accompagnent gratuitement le transfert ou la conversion.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox