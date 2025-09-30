La chaîne “Mieux” de Michel Cymes débarque sur France.tv

Fondée par Michel Cymes, la chaîne Mieux, dédiée à l’information santé et au bien-être, est désormais disponible sur la plateforme France.tv, sur navigateur et application iOS.

Mieux continue de se déployer un peu partout, pour être de plus en plus accessible, avec une intégration récente à la plateforme France.tv, au côté de chaînes partenaires comme Arte, INA, ou LCP… Le média, lancé le 1er septembre 2025 sur les box de Free et Orange, ambitionne de rendre la santé compréhensible pour toutes et tous. Avec une grille composée à 100 % de contenus originaux, Mieux aborde des thématiques larges : alimentation, santé mentale, prévention, sexualité, climat, sport, handicap ou encore santé animale. La chaîne propose également cinq flashs d’information quotidiens et une émission hebdomadaire de décryptage de l’actualité.

Positionnée comme une « safe zone » face à la prolifération des fake news en matière de santé, Mieux entend offrir des repères fiables et concrets pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains. Derrière cette initiative se trouvent le plus connu des docteurs Michel Cymes, Valérie Bruschini, Pierre Fraidenraich, Franck Cymes et Franck Papazian. La chaîne a su attirer dès son lancement des partenaires stratégiques tels que Carrefour, AÉSIO Mutuelle, Veolia, Malakoff Humanis ou encore Oui Care.

Initialement disponible chez Orange (canal 115), Free (canal 253) et sur les réseaux sociaux, Mieux poursuit son déploiement et arrivera progressivement dans les bouquets de base des autres opérateurs d’ici octobre. Son intégration à France.tv marque une étape clé dans sa stratégie de diffusion multi-supports.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox